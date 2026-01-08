الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 07:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف حي التفاح شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: شهيدة برصاص العدو الإسرائيلي في منطقة الفالوجا في جباليا شمال قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: شهيدة برصاص العدو الإسرائيلي في منطقة الفالوجا في جباليا شمال قطاع غزة

      وزير داخلية فنزويلا: الرئيس مادورو أصيب في ساقه وزوجته في رأسها خلال الهجوم الأميركي

      وزير داخلية فنزويلا: الرئيس مادورو أصيب في ساقه وزوجته في رأسها خلال الهجوم الأميركي

      رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز: فنزويلا منفتحة على الاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة القائمة على الاحترام

      رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز: فنزويلا منفتحة على الاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة القائمة على الاحترام