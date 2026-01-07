الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 22:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم قرية النبي صالح قضاء رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تجوب شوارع عدد من البلدات والقرى في جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة

      مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تجوب شوارع عدد من البلدات والقرى في جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة

      آليات الاحتلال تطلق الرصاص باتجاه مناطق شرق مدينة غزة

      آليات الاحتلال تطلق الرصاص باتجاه مناطق شرق مدينة غزة

      مركز «نما» يخرّج الدفعة الأولى لإعداد مستشارين حكوميين ونيابيين

      مركز «نما» يخرّج الدفعة الأولى لإعداد مستشارين حكوميين ونيابيين