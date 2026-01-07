الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 20:55
    عاجل

    طيران الاحتلال يشن غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عدد من الشهداء والجرحى بغارة لطيران الاحتلال في شارع يافا داخل حي التفاح شرق مدينة غزة

      النفط الفنزويلي يعيد خلط أوراق الجغرافيا السياسية

      الرئيس عون شارك في حفل تسلّم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي

