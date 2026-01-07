الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 20:55
    عاجل

    مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تستهدف للمرة الثالثة المنطقة الواقعة بين بلدتي يارون ورميش جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم منطقة وادي الجوايا جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة

      عدد من الشهداء والجرحى بغارة لطيران الاحتلال في شارع يافا داخل حي التفاح شرق مدينة غزة

      النفط الفنزويلي يعيد خلط أوراق الجغرافيا السياسية

