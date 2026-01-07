الرئيس عون لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيام الجيش بالمهام الموكلة اليه