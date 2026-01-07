لافروف: روسيا تسعى إلى سلام دائم في أوكرانيا وأوروبا تريد هدنة مؤقتة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تصر على التوصل إلى حزمة اتفاقيات تحقق سلاماً دائماً ومستداماً في أوكرانيا مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف، بينما تسعى أوروبا إلى هدنة مؤقتة تهدف إلى “التقاط الأنفاس” ودعم كييف عسكرياً ومالياً.

وخلال اجتماع مائدة مستديرة مع السفراء حول تسوية الأزمة الأوكرانية، قال لافروف إن روسيا تركز على حل طويل الأمد يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، مشيراً إلى تعاونها مع الإدارة الأميركية الحالية لإيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية. وأضاف أن الغرب يسعى لتعطيل البحث عن حل تفاوضي عبر نشر “تكهنات وأكاذيب” وعرقلة المبادرات الأميركية.

وأشار لافروف إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع أنكوراج، والتي تشمل تثبيت وضع كييف محايدة وخارج أي تحالفات وعدم امتلاكها أسلحة نووية، واعتبرها خطوة بالغة الأهمية بعد فترة من الركود في المفاوضات.

وشدد الوزير الروسي على أن أوروبا تتجاهل الأسباب الجذرية للنزاع وتطالب بوقف فوري للأعمال العدائية، في حين يركز الغرب على تقديم الدعم العسكري والمالي لنظام كييف، محاولاً تعزيز موقفه في مواجهة روسيا.

ولفت لافروف إلى أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت مليون شخص، فيما سلمت روسيا أوكرانيا أكثر من 11 ألف جثمان لجنودها القتلى مقابل 201 جثمان للجنود الروس، مؤكداً أن نقص الموارد والغرق في التصعيد دفع الغرب إلى تضخيم التهديد العسكري الروسي.

المصدر: موقع روسيا اليوم