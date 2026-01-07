الأربعاء   
    مراسل المنار : بتغطية من المسيرات و المحلقات قوة اسرائيلية معادية توغلت فجرًا ودمرت مبنى مؤلف من 3 طبقات بعد تفخيخه في منطقة “باب الثنية” غرب مدينة الخيام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارات سعودية على الضالع في اليمن ضد “الانفصاليين” بعد فرار الزبيدي

      مراسل المنار: المبنى المدمر في الخيام يبعد عن الموقع المستحدث في الحمامص 1200م و عن أقرب نقطة حدودية 3500 م

      السلطة القضائية في إيران: تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد أبرز عملاء الموساد “الإسرائيلي” في إيران صباح اليوم

