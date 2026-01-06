الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 00:42
    عاجل

    مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين من الحريديم غرب القدس المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: درون إسرائيلية استهدفت حفارة في حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

      الاحتلال ينسف بالمتفجرات عددا من المباني السكنية المتبقية في مناطق يحتلها شرق مدينة غزة

      احتراق منشرة في بلدة المروانية الجنوبية

