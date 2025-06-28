السبت   
   28 06 2025   
   2 محرم 1447   
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    الدفاع المدني في غزة: 11 شهيدا على الأقل في استهداف الاحتلال سوقاً بحي التفاح شرقي مدينة غزة