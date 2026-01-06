الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 18:05
    عاجل

    مراسل المنار : محلقتان للعدو القتا قنبلتين صوتيتين في محيط القبر الفرنسي في مزرعة بسطره

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : ادى انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية في اطراف بلدة الماري قضاء حاصبيا الى اصابة مواطنة بجروح

      وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان

      بكين: مستعدون للعمل مع دول المنطقة للدفاع عن السلام بأميركا اللاتينية

