الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 16:19
    عاجل

    مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على الحارة القديمة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس المفتين يستنكر التلفيقات حول «الأمير المزعوم» ويؤكد على الثوابت الوطنية

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه منطقة خلة وردة في بلدة عيتا الشعب

      نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إلى المستشفى

