الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 10:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين: 98% من مدارس قطاع غزة تعرضت للتدمير بسبب الحرب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح

      الرئيس ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح

      توغّل “إسرائيلي” جديد في ريف القنيطرة

      توغّل “إسرائيلي” جديد في ريف القنيطرة

      هيونداي تخطط لنشر روبوتات بشرية في مصنعها بأميركا بدءاً من 2028

      هيونداي تخطط لنشر روبوتات بشرية في مصنعها بأميركا بدءاً من 2028