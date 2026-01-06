الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 10:34
    زوارق العدو تعتقل صيادين اثنين بعد مهاجمة قوارب الصيادين بالاسلحة الرشاشة في عرض بحر مخيم الشاطئ بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح

      توغّل “إسرائيلي” جديد في ريف القنيطرة

      المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين: 98% من مدارس قطاع غزة تعرضت للتدمير بسبب الحرب

