السبت   
   28 06 2025   
   2 محرم 1447   
   بيروت 10:05
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    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من احد المزارعين في منطقة “هورا” في اطراف بلدة كفركلا