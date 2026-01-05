الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 20:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     مادورو أمام المحكمة الأميركية: أنا رئيس فنزويلا وتم اختطافي من منزلي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محمد صفا يطالب بتحرّك رسمي ودولي لكشف مصير المعتقلين اللبنانيين

      محمد صفا يطالب بتحرّك رسمي ودولي لكشف مصير المعتقلين اللبنانيين

      اتصالًا من أمير سعودي وهمي لتسمية نواف سلام

      اتصالًا من أمير سعودي وهمي لتسمية نواف سلام

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية برقا بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية برقا بالضفة المحتلة