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   2 محرم 1447   
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    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تنطلق في مدينة بئر السبع ومواقع في جنوب “إسرائيل”