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   28 06 2025   
   2 محرم 1447   
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    مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن: التهديدات تشكل سابقة خطيرة من خلال السعي إلى تطبيع الاغتيال كأداة للسياسة الخارجية