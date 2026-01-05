الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 03:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ترامب: أمريكا بحاجة للوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الكوبي: سلوك الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام ولمبدأ سيادة الدول

      وزير الخارجية الكوبي: سلوك الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام ولمبدأ سيادة الدول

      وزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية لأغراض السلب والهيمنة

      وزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية لأغراض السلب والهيمنة

      الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز للرئيس ترامب: شعوبنا تستحق السلام والحوار وليس الحرب هذا كان دائماً المبدأ الذي ينادي به الرئيس مادورو

      الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز للرئيس ترامب: شعوبنا تستحق السلام والحوار وليس الحرب هذا كان دائماً المبدأ الذي ينادي به الرئيس مادورو