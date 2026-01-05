الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 02:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو خلال اقتحام بلدة عورتا جنوب نابلس بالتزامن مع حملة مداهمات اعتقالات واسعة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أ.ف.ب: رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء

      أ.ف.ب: رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      حاكم إقليم ليبيتسك الروسي: هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أدى لاندلاع حريق بمنطقة صناعية بمدينة ييليتس

      حاكم إقليم ليبيتسك الروسي: هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أدى لاندلاع حريق بمنطقة صناعية بمدينة ييليتس