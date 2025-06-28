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   2 محرم 1447   
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    نيوزويك عن مصدر: ترامب يأمل في التوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة يؤدي لمفاوضات بشأن اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني