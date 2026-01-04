مراسل المنار: تسلل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي متجاوزين السياج التقني إلى حي “تلة العاصي” ودخلوا إلى الأراضي اللبنانية شرق بلدة ميس الجبل الجنوبية حاملين كشافات ضوئية