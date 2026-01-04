الأحد   
    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد عطلة الأعياد… العجلة السياسية تدور وملف السيادة في الواجهة

      للإضاءة على التطورات، ينضم إلينا من كراكاس الكاتب والمحلّل في شؤون أميركا اللاتينية الأستاذ إسحاق أبو الوليد.

      فنزويلا في مواجهة التصعيد الأميركي: خطوات دستورية في كراكاس بعد اختطاف مادورو

