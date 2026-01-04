الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 19:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إذاعة جيش العدو الاسرائيلي: سيارة يقودها فلسطيني دهست شخصا قرب مستوطنة “عطيرت” وغادرت والجيش يحقق في خلفية الحادث

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      خريس: الدفاع عن الجنوب هو في صميم الدفاع عن لبنان

      خريس: الدفاع عن الجنوب هو في صميم الدفاع عن لبنان

      تقرير مصور | حملة طبية في مخيمات صور بذكرى شهادة الحاج قاسم سليماني

      تقرير مصور | حملة طبية في مخيمات صور بذكرى شهادة الحاج قاسم سليماني

      لقاء موسع في جامعة البلمند دان الاعتداءات الإسرائيلية علي لبنان

      لقاء موسع في جامعة البلمند دان الاعتداءات الإسرائيلية علي لبنان