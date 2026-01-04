الأحد   
    الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “المؤتمر الشعبي”: العدوان الأميركي على فنزويلا إرهاب دولة وعدوان على العالم أجمع

      صحيفة إيطالية تنتقد تصريحات فون دير لاين بشأن العدوان الأمريكي على فنزويلا

      قاسم صالح: الاعتداء الأميركي على فنزويلا يشكل خرقا فادحا للقوانين والمواثيق الدولية

