    السوداني: عملنا بشكل حثيث على استكمال ملف السيادة الوطنية كاستحقاق لازم حيث وصلنا إلى إنهاء التحالف الدولي في العراق وسنتسلم قاعدة عين الأسد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قبلان: الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات

      السوداني: الكيان الصهيوني يستهدف دور العراق المحوري في استقرار المنطقة

      العدو الإسرائيلي يبدأ إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية في قطاع غزة ويزيد من معاناة السكان

