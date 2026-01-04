رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: مشاركة الشهيدين أبي مهدي المهندس واللواء قاسم سليماني ضد الإرهاب ودعم إيران والأشقاء كانت أحد أسباب النصر المؤزر