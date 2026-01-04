زيلينسكي إن الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار ستتصدر جدول أعمال المحادثات المرتقبة في باريس يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين من أوكرانيا ودول حليفة