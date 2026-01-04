الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 01:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة شمالي شرق قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نيويورك تايمز عن مسؤول فنزويلي: مقتل 40 شخصا على الأقل من بينهم جنود ومدنيون في الهجوم الأمريكي بفنزويلا

      نيويورك تايمز عن مسؤول فنزويلي: مقتل 40 شخصا على الأقل من بينهم جنود ومدنيون في الهجوم الأمريكي بفنزويلا

      موسى: لا حل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة دون ضغط حقيقي على الاحتلال

      موسى: لا حل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة دون ضغط حقيقي على الاحتلال

      موسى: ترامب لم يجبر نتنياهو  على الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق خلال زيارة الأخير لواشنطن

      موسى: ترامب لم يجبر نتنياهو  على الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق خلال زيارة الأخير لواشنطن