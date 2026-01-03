السبت   
   03 01 2026   
   13 رجب 1447   
   بيروت 20:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم: ندعو لتسليح الجيش اللبناني لحماية لبنان ومواجهة الذين يعبثون بأمن الوطن

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      📹 تقرير مصور – حسن خليفة | بنما 1990 وفنزويلا اليوم… التاريخ نفسه والسياسة نفسها

      📹 تقرير مصور – حسن خليفة | بنما 1990 وفنزويلا اليوم… التاريخ نفسه والسياسة نفسها

      📹 تقرير مصور – مصطفى حوراني |اختطاف مادورو يثير إدانات عالمية وتحذيرات أممية

      📹 تقرير مصور – مصطفى حوراني |اختطاف مادورو يثير إدانات عالمية وتحذيرات أممية

      📹 مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 3/1/2026

      📹 مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 3/1/2026