السبت   
   03 01 2026   
   13 رجب 1447   
   بيروت 13:17
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز طفلا بعد خروجه من منزله في منطقة مقبرة الرأس جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله: هذا الاعتداء يشكل تأكيدا جديدا على نهج الهيمنة والغطرسة والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأميركية

      حزب الله: العدوان على فنزويلا وخطف ‏رئيس الدولة نيكولاس مادورو وزوجته انتهاك فاضح وغير مسبوق للقانون الدولي

      حزب الله يدين العدوان الإرهابي والبلطجة الأميركية ضد فنزويلا

