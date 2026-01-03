السبت   
    فنزويلا: أصوات انفجارات عنيفة وتحليق للطيران الحربي فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام فنزويلية: الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري “فورتي تونا” وثكنة “لا كارلوتا” ومطار “ايغيروتي”

      غارات جوية عنيفة على كراكاس وتحليق مكثّف للطيران الحربي فوق العاصمة

      غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة وجرحى بقصف مسيّرة استهدف خيمة نازحين

