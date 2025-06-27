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سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام بعدد من قذائف الهاون الثقيل تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين محيط مسجد حليمة في منطقة جورت اللوت جنوب مدينة خانيونس