    أمين مجلس الأمن القومي الإيراني:ليعلم ترامب أن تدخل أمريكا في قضية الداخل الإيراني يساوي فوضى في كل المنطقة وهدم مصالح أمريكا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار:الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات على مرتفعات اللويزة في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارات للعدو على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي

      الانتهاكات الصهيونية لسيادة لبنان متواصلة واعتداء على عيتا الشعب

