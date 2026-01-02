موقع “والا” العبري عن مصدر “أمني إسرائيلي”: هناك احتمال ضئيل لأن تسمح “إسرائيل” بدخول البضائع إلى غزة لأن هذا يعني إعادة إعمار القطاع دون عودة المقاتل الأخير “ران غويلي” ونزع سلاح قطاع غزة ونزع سلاح حماس