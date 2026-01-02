موقع “والا” العبري: في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يوضحون أنه لا يوجد تأكيد رسمي على الاتفاق بين نتنياهو وترامب على فتح معبر رفح وإعمار غزة ورغم هذه التقارير وزير الجيش أوعز بالاستعداد للقتال