    موقع “والا” العبري: في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يوضحون أنه لا يوجد تأكيد رسمي على الاتفاق بين نتنياهو وترامب على فتح معبر رفح وإعمار غزة ورغم هذه التقارير وزير الجيش أوعز بالاستعداد للقتال

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ “الجيش الإسرائيلي” عن طريق الخطأ كانت عائدة من لبنان

      مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

      النائب حسن عزّ الدين من الخرايب: ما فشل به العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا والعودة إلى القرى حق لا يساوم عليه

