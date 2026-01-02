الجمعة   
    فرانس برس: الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده لمناقشة ملفات مكافحة المخدرات والنفط والاتفاقيات الاقتصادية مع واشنطن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ “الجيش الإسرائيلي” عن طريق الخطأ كانت عائدة من لبنان

      مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

      النائب حسن عزّ الدين من الخرايب: ما فشل به العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا والعودة إلى القرى حق لا يساوم عليه

