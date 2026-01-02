الجمعة   
    الخارجية الروسية: سياسة التصعيد الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني خاطئة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل نحو 50 فلسطينيا من مناطق الضفة المحتلة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحتجز سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في جنين شمالي الضفة الغربية

