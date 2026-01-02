الجمعة   
   02 01 2026   
   12 رجب 1447   
   بيروت 01:00
    الدفاع الروسية: تدمير 201 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 7 ساعات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الروسية: سياسة التصعيد الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني خاطئة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحتجز سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في جنين شمالي الضفة الغربية

      آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

