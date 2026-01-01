رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: بعد عام حافل بالكثير من التحديات والتضحيات ثمة تحديات وفرص أخرى يجدر بالأمة أن تواجهها خصوصًا محور فلسطين الذي يصارع كيان العدو