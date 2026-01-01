الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 16:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تحتجز مركبات المواطنين على حاجز دير شرف غرب نابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البطريرك الراعي في قداس رأس السنة: لتكن أيام العام الجديد بداية نهوض للوطن

      البطريرك الراعي في قداس رأس السنة: لتكن أيام العام الجديد بداية نهوض للوطن

      باسيل: يبقى لبنان خيارنا الأول والأخير

      باسيل: يبقى لبنان خيارنا الأول والأخير

      بالفنّ يحوّل أهالي غزة خيامهم ورمال شاطئهم إلى لوحات تجسّد تطلعاتهم

      بالفنّ يحوّل أهالي غزة خيامهم ورمال شاطئهم إلى لوحات تجسّد تطلعاتهم