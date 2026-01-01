حماس: نطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية بالتحرك لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال والتصدي لمشاريع التهويد والسيطرة الخطيرة التي تواجه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين