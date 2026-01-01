حركة حماس: مصادقة سلطات الاحتلال على سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى ما يسمى “الإدارة المدنية الاحتلالية” في الضفة المحتلة تمثل خطوة تهويدية خطيرة تستهدف هوية المسجد والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل