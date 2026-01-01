قاسم: هذه مناسبة لدعوة الأشقاء في حركة فتح إلى تجسيد شعارات العمل الوطني المشترك وقائعَ وخطواتٍ على الأرض في ظلّ المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والواقع في قطاع غزة