    منظمة أطباء بلا حدود:  ننتظر تجديد تسجيلنا للعمل في غزة و الضفة وفق شروط إسرائيلية جديدة تفتقر إلى معايير واضحة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف إلى عرقلة عمل الأونروا وتتعارض مع القانون الدولي

      آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي رفح جنوبي قطاع غزة

      نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 50 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

