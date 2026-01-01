الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 08:40
    قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبّان خلال اقتحامها مخيمات الأمعري وقلنديا والجلزون شمالي رام الله وسط الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مراسل المنار: توغلٌ جديد لقوة اسرائيلية معادية فجراً الى “حي المسارب” في بلدة عديسة نفذت خلاله تفجيراً لأحد المنازل

      اندلاع حريق ضخم يلتهم برج كنيسة فوندلكيرك التاريخية في أمستردام

