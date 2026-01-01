الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 04:48
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة عقب تسلل وحدة خاصة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأمين العام للأمم المتحدة: ندين تبني البرلمان الإسرائيلي تعديلات على قانون وقف عمليات الأونروا فذلك يهدف إلى تقويض قدرة الأونروا على العمل بشكل أكبر

      مصادر فلسطينية: غارة جديدة للعدو الإسرائيلي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      وزارة الخزانة الأميركية: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع شركات لعملها في قطاع النفط في فنزويلا

