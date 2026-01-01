الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 01:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجليس

      الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجليس

      مراسل المنار: قوة اسرائيلية معادية تتوغل لمسافة 600 م الى الحارة التحتا وسط بلدة كفركلا وتنفذ تفجيراً كبيراً لأحد المنازل

      مراسل المنار: قوة اسرائيلية معادية تتوغل لمسافة 600 م الى الحارة التحتا وسط بلدة كفركلا وتنفذ تفجيراً كبيراً لأحد المنازل

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل