“أكسيوس” يكشف تفاصيل جديدة لاجتماع ترامب ونتنياهو في فلوريدا

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي تفاصيل جديدة عن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة) الاثنين الماضي في ميامي بولاية فلوريدا.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن “ترامب ونتنياهو اتفقا على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، كما تعهد الرئيس الأميركي لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذا لم تبدأ في نزع سلاحها”، حسب تعبير الموقع الأميركي.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أمس أنهما “اتفقا على أن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون داخل الخط الأصفر حيث يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

من جهتها، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر أن “الولايات المتحدة و”إسرائيل” حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح حماس”، وأضافت أنه “تم الاتفاق أيضا على أن نزع سلاح حماس يشمل تدمير الأنفاق، وإنه إذا لم يُنزع سلاح حماس فستعود الكُرة إلى “إسرائيل” والجيش”.

وبشأن الملف الإيراني، أضاف أكسيوس أن |ترامب ونتنياهو لم يتفقا على جدول زمني أو تفاهمات بشأن عمل عسكري مستقبلي ضد طهران، لكن نتنياهو أثار مخاوف “اسرائيل” بشأن برنامجها الصاروخي وجهود حزب الله لإعادة بناء ترسانة صواريخه بعيدة المدى بلبنان”.

ووصل نتنياهو إلى ولاية فلوريدا الأميركية الأحد في زيارة أعلن مكتبه أنها تستمر 5 أيام. ومساء الاثنين، استقبله ترامب في منتجع مارالاغو في فلوريدا، بعد وقت قصير من اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رفقة مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

