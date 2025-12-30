الأربعاء   
   31 12 2025   
   10 رجب 1447   
   بيروت 00:41
    عاجل

    آليات الاحتلال تطلق نيرانها باتجاه المناطق الشرقية في مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: دوي 3 انفجارات في محيط الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في ” تلة الحمامص” وتحرك للآليات شمال الموقع

      وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية

      مراسل المنار : قصف مدفعي معاد استهدف منطقة “جبل السدانة” في المرتفعات الجنوبية لبلدتي شبعا والهبارية

