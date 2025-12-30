الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 20:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف اطراف بلدة يارون

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: العدو يواصل استهداف اطراف بلدة يارون بالقذائف المدفعية والتي بلغ عددها حتى اللحظة ٥ قذائف

      مراسل المنار: العدو يواصل استهداف اطراف بلدة يارون بالقذائف المدفعية والتي بلغ عددها حتى اللحظة ٥ قذائف

      بلدية حداثا تصارع بالإمكانات المتاحة لتأمين صمود الأهالي

      بلدية حداثا تصارع بالإمكانات المتاحة لتأمين صمود الأهالي

      حزب الله يقدم التعزية والتبريك لقيادة حركة حماس بشهادة القادة المجاهدين الكبار

      حزب الله يقدم التعزية والتبريك لقيادة حركة حماس بشهادة القادة المجاهدين الكبار